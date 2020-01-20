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Украина

В сети показали фото старшего солдата, погибшего от пули снайпера на Донбассе

7:59 20 января 2020 98
валерий закусило
Инф. «ФАКТОВ»

Вооруженные Силы Украины показали фото бойца, погибшего на Донбассе 18 января. Пулей вражеского снайпера был смертельно ранен воин 72-й бригады имени Черных Запорожцев Валерий Закусило.

закусило

Старшему солдату 72-й ОМБр было 32 года. Родом Валерий был из города Овруч Житомирской области.

У погибшего остались жена Надежда и две дочери Анджелина и Адель.

валерий закусило

«Командование и личный состав бригады Черных Запорожцев благодарны за службу Валерию и выражают слова соболезнования в связи с невосполнимой утратой», — говорится в заявлении 72 ОМБр.

Напомним, ранее волонтеры рассказали о масштабных вражеских обстрелах в районе Золотого на Донбассе, откуда были отведены украинские войска. В сводках штаба эта территория не упоминается.

Фото Валерій Самусь/Facebook, Мар'яна Барабанова/Facebook

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