- 08:02 Рэп Тины Кароль и ревность Потапа: самые яркие моменты первого эфира шоу «Голос країни»
- 08:01 «Мы всю жизнь спасали чужих детей, но оказались бессильны, когда умирала наша единственная дочь»
- 07:59 В сети показали фото старшего солдата, погибшего от пули снайпера на Донбассе
- 07:44 Льва ждет карьерный рост, а Козерог избавится от уймы проблем: гороскоп на неделю
- 07:40 Немного подморозит: синоптики уточнили прогноз на начало недели
- 07:34 Донорские органы можно будет сохранять в течение недели
- 07:28 Как превратить ваше хобби в прибыльный бизнес: советы эксперта
- 07:17 Смертельный прорыв трубы в российском отеле: появилось видео с места ужасного ЧП
- 06:50 Мендель не выдержала: Офис президента ограничил комментарии на своей странице в Instagram
- 06:35 "Маркетинг от Бога": перед праздником в сети появились специальные "крещенские" купальники
- 06:25 Насмерть обварились кипятком: в РФ в отеле прорвало трубу, погибли пять человек
- 05:52 "Нашли общий язык": Гончарук рассказал, как Зеленский отнесся к опубликованным записям
В сети показали фото старшего солдата, погибшего от пули снайпера на Донбассе
Вооруженные Силы Украины показали фото бойца, погибшего на Донбассе 18 января. Пулей вражеского снайпера был смертельно ранен воин 72-й бригады имени Черных Запорожцев Валерий Закусило.
Старшему солдату 72-й ОМБр было 32 года. Родом Валерий был из города Овруч Житомирской области.
У погибшего остались жена Надежда и две дочери Анджелина и Адель.
«Командование и личный состав бригады Черных Запорожцев благодарны за службу Валерию и выражают слова соболезнования в связи с невосполнимой утратой», — говорится в заявлении 72 ОМБр.
Напомним, ранее волонтеры рассказали о масштабных вражеских обстрелах в районе Золотого на Донбассе, откуда были отведены украинские войска. В сводках штаба эта территория не упоминается.
Фото Валерій Самусь/Facebook, Мар'яна Барабанова/Facebook
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.