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Столицу Ирана засыпало снегом: впечатляющие фото и видео
В то время, как в Украине сохраняется аномально теплая погода, в столице Ирана Тегеране в воскресенье, 19 января, прошел обильный снегопад. Как сообщает Arab News, из-за погодных условий была нарушена работа международного аэропорта Мехрабад. Отложены десятки авиарейсов. Возникли перебои в движении наземного транспорта. На дорогах зарегистрированы десятки ДТП, вызванных гололедом. Снег шел весь день и практически всю ночь. Школы в столице и пригородах пришлось закрыть. Дети с удовольствием вышли на улицу лепить снеговиков.
January 19, 2020
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что снег выпал и в пустыне Саудовской Аравии.
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