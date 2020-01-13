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Мир

В пустыне Саудовской Аравии выпал снег: впечатляющие фото и видео

20:14 13 января 2020 328
Верблюды в снегу
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В пустыне на северо-западе Саудовской Аравии выпал снег, а температура местами опустилась ниже нуля. Как пишет издание The National, особенно много снега выпало в окрестностях города Табук.

Для саудовских водителей снегопад стал настоящим стихийным бедствием. Однако многие местные жители обрадовались возможности лепить снеговиков и снимать экзотические фотографии и видео — например, запорошенных снегом верблюдов.

Между тем в соседних Объединенных Арабских Эмиратах в результате проливных дождей наблюдались невиданные наводнения. Как сообщали «ФАКТЫ», в международном аэропорту Дубая пришлось отменить десятки авиарейсов, поскольку взлетные полосы оказались затоплены.


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