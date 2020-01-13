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В пустыне Саудовской Аравии выпал снег: впечатляющие фото и видео
В пустыне на северо-западе Саудовской Аравии выпал снег, а температура местами опустилась ниже нуля. Как пишет издание The National, особенно много снега выпало в окрестностях города Табук.
Для саудовских водителей снегопад стал настоящим стихийным бедствием. Однако многие местные жители обрадовались возможности лепить снеговиков и снимать экзотические фотографии и видео — например, запорошенных снегом верблюдов.
#WATCH: Parts of #SaudiArabia were blanketed by snow on Friday, especially in the northwestern regions such as the Dahr Mountains (Video: @alekhbariyatv)https://t.co/HCQWErHoR1 pic.twitter.com/g2pN8V7GRp— Arab News (@arabnews) January 10, 2020
Parts of Saudi Arabia have been blanketed by snow https://t.co/fpNqmARBJO pic.twitter.com/0NTzIGjRZU— The National (@TheNationalUAE) January 13, 2020
Между тем в соседних Объединенных Арабских Эмиратах в результате проливных дождей наблюдались невиданные наводнения. Как сообщали «ФАКТЫ», в международном аэропорту Дубая пришлось отменить десятки авиарейсов, поскольку взлетные полосы оказались затоплены.
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