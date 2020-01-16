Украина

Крещенских морозов не будет: синоптики дали прогноз погоды в Украине до конца зимы (карты)

Как рассказала «ФАКТАМ» заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня, каких-то кардинальных изменений в погоде ожидать не стоит.

— До 20 января в Украине будет преобладать погода без осадков. Ее определяет поле повышенного давления, — говорит Наталья Голеня. - По ночам и утром ожидаются туманы. По ночам будет подмерзать — температура ночью от 0 до 5 градусов мороза, в Карпатах и Прикарпатье — до минус 6−11 градусов. Днем около нуля или слабый плюс. Это все равно теплая для зимы погода, хоть и с ночными морозами. Возможно, к 24 января что-то изменится.

— Каких изменений стоит ожидать 24 января?

- Атмосферный фронт может принести с собой осадки — мокрый снег и дождь. Но думаю, что температура все равно будет держаться около нуля.

В пятницу, 17 января, будет сухо и ветрено, скорость ветра — около 8 метров в секунду. Днем на востоке и в центре столбики термометров опустятся до отметки плюс 1 градус, на юге и в Ивано-Франковской области — поднимутся до плюс пяти, в Закарпатской области — до плюс семи.

В субботу, 18 января, мокрый снег возможен в Одесской и Запорожской областях, на остальной территории Украины будет сухо. Скорость ветра — около 10 метров в секунду. Днем на севере и востоке температура опустится до 1 градуса мороза, в Закарпатской области термометры покажут 5 градусов тепла.

В воскресенье, 19 января, на юге возможны дожди и мокрый снег, на остальной территории страны без осадков. Скорость ветра- около 10 метров в секунду. Днем на севере, в центре и на востоке температура до 1 градуса мороза, в Закарпатской области — до 5 градусов тепла.

В понедельник, 20 января, мокрый снег и дождь возможны в Крыму, на остальной территории Украины будет сухо. Скорость ветра — около 12 метров в секунду. Днем на востоке страны и в Сумской области столбики термометров покажут минус 1 градус, в Закарпатской области по-прежнему тепло — плюс 6.

Как рассказал «ФАКТАМ» народный синоптик Владимир Деркач, зима-2020 будет изменчивой: резкие перепады погоды, быстрые переходы от плюсов к минусов, несколько всплесков морозов, но несущественных. Так что придется привыкать к дождям в эту пору года.

— Первое полугодие 2020 года будет в меру влажным, второе — очень засушливым, — говорит Владимир Деркач. — Во второй декаде января ночью небольшие морозы и практически постоянные плюсы днем. Изредка осадки, даже дожди. Начало третьей десятидневки будет холодным. После этого на день-два потеплеет и до конца месяца будет достаточно комфортно, сильных морозов не предвидится. Осадки несущественны.

— Какая погода ожидается в феврале?

— В начале первой декады февраля сохранятся небольшие морозы, а дальше придет оттепель, хотя и на короткое время, — говорит народный синоптик. — Уже к концу первой десятидневки температуры снизятся. Во второй декаде ожидается нетипичная для февраля погода — будет господствовать быстрая весна. И только к концу месяца зима напомнит о себе.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» народный синоптик Леонид Горбань признал, что его подсчеты были ошибочны, и опроверг свой прежний прогноз в связи с аномально теплой погодой, которая установилась этой зимой в Украине.

Напомним, что директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида также заявил, что в дальнейшем в Украине лето всегда будет жарким, а привычной зимы ожидать не стоит.

Специалисты связывают такие тенденции с глобальным потеплением.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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