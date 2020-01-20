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Мир

Собака укусила девушку за лицо во время фотосессии: в сеть попали жуткие снимки

8:56 20 января 2020 843
Девушка и овчарка
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

17-летняя жительница Аргентины Лара Сансон решила сделать фотосессию с немецкой овчаркой. Девушка обняла пса за шею. Первые фотографии получились удачными. А затем собака вдруг повернула голову и вцепилась Ларе зубами в лицо.

Как сообщает издание Daily Star, аргентинке потребовалась двухчасовая операция, в ходе которой ей наложили 40 швов (в том числе и внутри рта — на десны). Снимки, которые Сансон выложила в соцсети Twitter, стали вирусными.

Сансон не знает причину агрессивного поведения животного. Она предполагает, что овчарка могла чего-то испугаться. Или же она надавила ей на больное место. Пользователи соцсетей, у которых есть собаки, посоветовали никогда не обнимать за шею псов (особенно чужих), поскольку те могут инстинктивно воспринять это, как нападение, и атаковать в ответ.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Бразилии прохожий спас незнакомого ребенка, на которого напал агрессивный питбуль.

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