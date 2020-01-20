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Собака присоединилась к тренировке хозяина и развеселила сеть (видео)

19:00 20 января 2020 1811
Собака и хозяин делают упражнения
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Сеть развеселило ставшее вирусным видео, в котором пес присоединяется к тренировке хозяина. Мужчина, пересекая помещение, делает упражнения для укрепления мышц — выпады ногами. Большой немецкий дог сначала пребывает в недоумении, а затем, видимо, решает, что это такая игра, и начинает подражать человеку, припадая на передние лапы. Видео озаглавлено: «Когда ты не знаешь, что делаешь, но счастлив присоединиться».

Пользователи пришли в восторг. Меньше, чем за сутки, ролик набрал более миллиона просмотров. «Самая лучшая вещь, которую я видел в интернете», «Он такой милый. Будто говорит: „Чтобы ты не делал, папа, я с тобой“», «Он хочет показать, как правильно выполнять позу йоги „собака мордой вверх“», — писали в комментариях.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что бульдог насмешил пользователей сети, «помогая» хозяйке в тренажерном зале.

Читайте также: «Прими и меня»: собака насмешила сеть, решив сыграть с хозяином в настольную игру.

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