Собака присоединилась к тренировке хозяина и развеселила сеть (видео)

Мир

Сеть развеселило ставшее вирусным видео, в котором пес присоединяется к тренировке хозяина. Мужчина, пересекая помещение, делает упражнения для укрепления мышц — выпады ногами. Большой немецкий дог сначала пребывает в недоумении, а затем, видимо, решает, что это такая игра, и начинает подражать человеку, припадая на передние лапы. Видео озаглавлено: «Когда ты не знаешь, что делаешь, но счастлив присоединиться».

Пользователи пришли в восторг. Меньше, чем за сутки, ролик набрал более миллиона просмотров. «Самая лучшая вещь, которую я видел в интернете», «Он такой милый. Будто говорит: „Чтобы ты не делал, папа, я с тобой“», «Он хочет показать, как правильно выполнять позу йоги „собака мордой вверх“», — писали в комментариях.

when you don't know what you're doing but ur happy to be involved

(1momjourney2fit IG) pic.twitter.com/4ZnRhI1N7q — Humor And Animals (@humorandanimals) January 19, 2020

Ранее «ФАКТЫ» писали, что бульдог насмешил пользователей сети, «помогая» хозяйке в тренажерном зале.

Читайте также: «Прими и меня»: собака насмешила сеть, решив сыграть с хозяином в настольную игру.



Читайте также: Собака укусила девушку за лицо во время фотосессии: в сеть попали жуткие снимки.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter