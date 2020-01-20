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Собака присоединилась к тренировке хозяина и развеселила сеть (видео)
Сеть развеселило ставшее вирусным видео, в котором пес присоединяется к тренировке хозяина. Мужчина, пересекая помещение, делает упражнения для укрепления мышц — выпады ногами. Большой немецкий дог сначала пребывает в недоумении, а затем, видимо, решает, что это такая игра, и начинает подражать человеку, припадая на передние лапы. Видео озаглавлено: «Когда ты не знаешь, что делаешь, но счастлив присоединиться».
Пользователи пришли в восторг. Меньше, чем за сутки, ролик набрал более миллиона просмотров. «Самая лучшая вещь, которую я видел в интернете», «Он такой милый. Будто говорит: „Чтобы ты не делал, папа, я с тобой“», «Он хочет показать, как правильно выполнять позу йоги „собака мордой вверх“», — писали в комментариях.
when you don't know what you're doing but ur happy to be involved— Humor And Animals (@humorandanimals) January 19, 2020
(1momjourney2fit IG) pic.twitter.com/4ZnRhI1N7q
Ранее «ФАКТЫ» писали, что бульдог насмешил пользователей сети, «помогая» хозяйке в тренажерном зале.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.