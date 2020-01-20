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В Херсоне проводят масштабную спецоперацию: ищут новые доказательства по делу Гандзюк
В понедельник, 20 января, в Херсоне и ряде населенных пунктов области силовики проводят спецоперацию по ликвидации преступной группировки, в том числе, речь идет и о деле погибшей херсонской активистки Екатерины Гандзюк, в организации нападения на которую подозревается поданный в розыск Александр Левин.
В Офисе генерального прокурора Украины сообщили, что участники группировки «совершали насилие над лицами» и поджигали чужое имущество.
«Сообщено о подозрении руководителю преступной организации, бывшему помощнику народного депутата Украины предыдущих созывов. Следует отметить, что обвинительный акт по указанному лицу уже находится на рассмотрении Приморского районного суда Одессы с соглашением о признании его виновным в заранее не обещанном сокрытии нападения на Екатерину Гандзюк», — сообщают в ОГ и добавляют, что сообщается о подозрении и другим членам преступной организации.
Прокуратура совместно с оперативниками СБУ проводят ряд обысков, цель которых — поиск дополнительных доказательств в уголовном производстве по факту нападения на Гандзюк.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в общественной инициативе «Кто заказал Катю Гандзюк» заявили, что в 2019 году оплату труда адвокатов одного из главных подозреваемых в данном уголовном производстве — главы Херсонского областного совета Владислава Мангера — осуществляли бюджетные организации региона. Речь идет о 421 тысяче гривен.
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