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Выдачу виз в США ужесточат из-за родильного туризма
В США, летом 2019 года изменивших правила выдачи виз, планируют ужесточить требования к оформлению разрешительных документов, дабы бороться с так называемым родильным туризмом.
Как сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на Axios, ежегодно в США рождается около 33 тысяч иностранцев, которые автоматически получают американское гражданство.
Издание пишет, что об этом в администрации президента США Дональда Трампа могут объявить уже на этой неделе. Планируется, что сотрудники Госдепартамента смогут отказывать в выдаче документа, если посчитают, что заявитель планирует въехать в США с целью добиться гражданства для ребенка.
В Госдепе по этому поводу заявили, что изменения направлены на устранение рисков национальной безопасности и правоприменения, связанных с родильным туризмом, включая криминальную деятельность в этой индустрии.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», осенью 2019 года Дональд Трамп подписал распоряжение, согласно которому Соединенные Штаты Америки не будут предоставлять убежище тем мигрантам, которые оказались на территории США незаконно.
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