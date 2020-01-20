Кредиты в Украине будут выдавать по-новому: что нужно знать клиентам

Деньги

Теперь банкам и финансовым компаниям окончательно запрещено скрывать от своих клиентов какую-либо информацию о предоставляемом кредите. Кроме того, начал действовать новый механизм расчета стоимости потребительских кредитов. С 19 января 2020 года вступило в силу постановление Национального банка Украины «Об утверждении изменений к правилам расчета банками Украины общей стоимости кредита для потребителя и реальной годовой процентной ставки по договору о потребительском кредите».

Человек должен иметь возможность узнать о полной стоимости кредита и сравнить услуги нескольких банков

Как сообщили в Национальном банке Украины, регулятор изменил порядок, согласно которому банки будут рассчитывать стоимость потребительского кредита. Это сделано в связи с введением в действие 19 января 2020 года новых требований законодательства по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг. Теперь к стоимости потребительского кредита, в зависимости от его вида и при наличии дополнительных и сопутствующих услуг третьих лиц, банки будут добавлять стоимость страховых и налоговых платежей, сборов на обязательное государственное пенсионное страхование, расходы на услуги нотариусов, платежи за услуги госрегистраторов, оценщиков и прочее. Цель этого новшества — раскрывать для людей информацию о полной стоимости кредитов, чтобы граждане понимали все свои расходы на их получение и обслуживание.

Напомним, что еще в начале декабря 2019 года НБУ обязал банки изменить информацию о своих кредитных услугах на сайтах и в рекламе, чтобы соответствовать новым требованиям. Понимая, что это требует времени и ресурсов, НБУ тогда дал финучреждениям шесть месяцев на полную адаптацию. При этом уже к концу февраля 2020 года все банки должны предоставлять исчерпывающую информацию об услугах на своем веб-сайте в едином унифицированном формате.

Прежде всего нужно указывать полную стоимость услуги, в частности комиссии третьим лицам и платежи за дополнительные услуги (например, страховой кампании, государственному регистратору, нотариусу, оценщику), периодичность погашения кредита, условия досрочного возврата денег, возможные штрафы в случае невыполнения клиентом обязательств и тому подобное. Потребитель, зайдя на веб-сайт любого банка, должен иметь возможность загрузить файл с исчерпывающей информацией о полной стоимости, условиях получения услуги и возможных рисках, а также легко сравнить услуги нескольких различных банков.

Управление защиты потребителей финансовых услуг НБУ уже с конца февраля начнет контролировать соблюдение банками этих требований и осуществлять ежедневный мониторинг веб-сайтов. Кроме того, граждане имеют полное право обратиться в это управление с жалобами на нарушение их прав банками и другими финучреждениями. За нераскрытие информации об услугах в полном объеме в законодательстве предусмотрены штрафы от 300 до 600 необлагаемых минимумов доходов граждан за каждый случай, то есть от 5 100 до 10 200 грн). К концу мая 2020 года на сайтах банков должны появиться калькуляторы для расчета расходов или доходов от услуги. К этому времени должны полноценно заработать и новые требования к раскрытию информации в рекламе кредитных услуг.

Нацбанком ужесточились и требования к посредникам между банками и покупателями при оформлении потребительских кредитов. Речь идет о магазинах и компаниях, предоставляющих рассрочку при продаже своих товаров и услуг. Так, банки должны учитывать законодательство о защите прав потребителей финансовых услуг при установлении посреднических отношений в сфере потребительского кредитования с кредитными посредниками и заключении соответствующих договоров. Для кредитных посредников и сотрудников таких учреждений устанавливается требование по достаточности уровня знаний законодательства Украины о защите прав потребителей финансовых услуг. Также банки должны учитывать случаи нарушения законодательства о защите прав потребителей финуслуг при проверке и определении деловой репутации кредитных посредников и их работников.

«Особой наглостью в обмане клиентов отличаются финансовые компании, предоставляющие „быстрые кредиты“ под 1000% годовых»

Так какую же информацию о кредите теперь будут обязаны предоставлять финансовые учреждения?

«Все тарифы, комиссионные сборы, всевозможные дополнительные начисления, которые должен уплатить заемщик за пользование кредитом, включая услуги третьих лиц, например, плату за страховки или нотариальные услуги, — рассказал «ФАКТАМ» управляющий партнер Консалтинговой компании «Финансовая студия» кандидат экономических наук Евгений Невмержицкий. — Причем эта информация должна быть в понятной для клиента форме. Ведь суть мошенничества со стороны финучреждения обычно заключается в том, что оно не рассказывает потенциальному клиенту обо всех платежах, а указывает эти платежи мелким шрифтом в договоре, надеясь на то, что человек не заметит данную информацию. В большинстве случаев именно так и происходит.

Особой наглостью в обмане клиентов отличаются как раз финансовые компании, предоставляющие «быстрые кредиты». Они рекламируют так называемый бесплатный кредит. И клиент действительно получает «бесплатную» ссуду, но только на первый день или несколько дней. Потом ставка часто превышает 1000% (!) годовых. Ведь плата по кредиту в размере 3% в день от суммы задолженности не редкость, а это 1080% годовых.

Поэтому главной задачей ранее принятого Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав потребителей финансовых услуг» стало требование предоставить клиенту всю информацию об условиях кредита в понятной форме. И для реализации этой задачи Национальный банк Украины получил все полномочия, которыми сейчас воспользовался", — отметил Невмержицкий.

Стоит напомнить, что с недавнего времени украинцы, имеющие кредитную задолженность, которую не в состоянии погасить, получили право и возможность объявить себя банкротами. В Украине уже вступил в силу новый Кодекс по процедурам банкротства.

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