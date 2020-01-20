Происшествия

Напился еще до посадки в самолет: в "Борисполе" сняли с рейса пьяного дебошира (видео)

В аэропорту «Борисполь» представители авиакомпании, организовавшей авиаперелет до египетского Шарм-эль-Шейха, сняли с рейса буйного пассажира, а правоохранители были вынуждены задержать его из-за неадекватного поведения. Ранее пограничники не выпустили из Украины должника-алиментщика.

Как сообщают в Госпогранслужбе, инцидент случился с жителем Киевской области, который еще до посадки успел хорошо выпить. Да так, что его пришлось снимать с рейса.

Во время общения с пограничниками мужчина сетовал на то, что на поездку «собирал три года», и отказывался покидать аэропорт. «Когда мужчина прибыл к пограничникам и понял, что он уже никуда не летит, а его семья осталась на борту самолета, то начал нецензурно ругаться и бросаться паспортом», — сообщили в ведомстве.

После неудачных попыток усмирить горе-туриста, пограничники были вынуждены задержать жителя Киевской области и привлечь к административной ответственности.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после того, как украинские пограничники отказали во въезде жителю Марокко, иностранец напал на сотрудника Госпогранслужбы. Марроканца скрутили и отправили восвояси обратным рейсом.

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