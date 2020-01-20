24.11 / 24.39 26.65 / 27.08
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Исцеляет от алкоголизма и сглаза: в России сообщили о чудесах на могиле Талькова

12:10 20 января 2020 126
Тальков
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

В России нашли еще одну могилу артиста, на которой происходят чудеса исцеления. Если ранее верили в силу земли и воды с могилы Юлии Началовой, даже предлагали лечить ими опухоль Анастасии Заворотнюк, то сейчас ходят лечиться на могилу Игоря Талькова.

«Мужчины здесь излечиваются от алкоголизма, наркотиков и дурного глаза. А несправедливо осужденные после молитвы родственников быстрее выходят на волю», — пишут Дни.ру.

Тальков могила

Но просто так Тальков не исцеляет, существуют правила. «Надо три дня подряд приходить до полудня. Желательно в одно и тоже время. И читать кондаки, икосы и молитвы из изданного в 2017 году «Акафиста святому мученику Игорю (Талькову), русскому сладкопевцу», — цитирует издание женщину, которая ходит на могилу музыканта.

Тальков

Ранее сообщалось, что на могилу Началовой начали возить паломников. На могилу Талькова, которая находится на Ваганьковском кладбище в Москве, пока не приходят группами.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Девушка и овчарка

Собака укусила девушку за лицо во время фотосессии: в сеть попали жуткие снимки

Екатерина Крючкова

Украинка продала девственность за миллион: появились новые фото звезды интернета

Заворотнюк и Чернышев

Заворотнюк и Чернышева "заметили" в Таиланде: опубликовано фото

мужчина

В Запорожье таксист жестко наказал пассажира, отказавшегося платить за проезд (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер