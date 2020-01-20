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Исцеляет от алкоголизма и сглаза: в России сообщили о чудесах на могиле Талькова
В России нашли еще одну могилу артиста, на которой происходят чудеса исцеления. Если ранее верили в силу земли и воды с могилы Юлии Началовой, даже предлагали лечить ими опухоль Анастасии Заворотнюк, то сейчас ходят лечиться на могилу Игоря Талькова.
«Мужчины здесь излечиваются от алкоголизма, наркотиков и дурного глаза. А несправедливо осужденные после молитвы родственников быстрее выходят на волю», — пишут Дни.ру.
Но просто так Тальков не исцеляет, существуют правила. «Надо три дня подряд приходить до полудня. Желательно в одно и тоже время. И читать кондаки, икосы и молитвы из изданного в 2017 году «Акафиста святому мученику Игорю (Талькову), русскому сладкопевцу», — цитирует издание женщину, которая ходит на могилу музыканта.
Ранее сообщалось, что на могилу Началовой начали возить паломников. На могилу Талькова, которая находится на Ваганьковском кладбище в Москве, пока не приходят группами.
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