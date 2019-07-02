На «целебную» могилу Началовой начали возить паломников

Шоу-бизнес

Певица Юлия Началова скоропостижно скончалась почти четыре месяца назад. Ее смерть была внезапной, однако в ней не было ничего сверхъестественного. У 38-летней артистки, страдавшей от подагры и диабета, развилось заражение крови, потом начали отказывать внутренние органы и наступила острая сердечная недостаточность. Конечно, близкие Юлии до сих пор не могут смириться с ее уходом, но ведут себя адекватно в своем горе. Чего не скажешь о фанатах Началовой, пишут «Дни.ру».

После похорон певицы ее могила на Троекуровском кладбище неожиданно превратилась в место паломничества. Люди стали приходить на погост не для того, чтобы почтить память артистки, а чтобы забрать оттуда якобы магическую землю или «зарядить» на могиле воду. Как говорят, некоторые девушки даже верят, что стоит посетить могилу перед пластической операцией по увеличению груди. Ко всему прочему появились истории о том, что, мол, крест на месте захоронения Началовой мироточит, о чем не преминул рассказать публике Андрей Малахов в своем шоу «Прямой эфир».

Разумеется, после программы нездоровый ажиотаж вокруг могилы артистки только возрос, и этим воспользовались региональные турагенты. С 1 июля они предлагают всем желающим совершить однодневный тур на Троекуровское кладбище к месту захоронения Юлии. Там паломники могут «зарядить» воду, а также открытки с изображением Началовой. В середине месяца к могиле начнут возить организованные группы туристов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после внезапной смерти российской певицы Юлии Началовой разгорелся нешуточный скандал вокруг ее квартиры в «Кутузовской ривьере». Представители артистки заявили, что ее бывший возлюбленный Александр Фролов отбирает имущество у осиротевшей дочери Началовой, требуя оплатить ему половину стоимости квартиры.

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