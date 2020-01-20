Под Киевом застрелили ветерана АТО: первые подробности и фото

Происшествия

В Киевской области трагедией закончилась ссора двух мужчин, принимавших участие в боевых действиях на Донбассе — один из них застрелил своего оппонента. Ранее на трассе Львов-Тернополь в ДТП погиб бывший АТОшник, житель Моршина Руслан Куземский.

Как сообщают в ГУНП Киевской области, в населенном пункте Иванков патрульные остановили водителя авто, который нарушил правила дорожного движения. В салоне машины находилось тело мужчины с огнестрельными ранениями. Водитель рассказал, что смертельно ранил своего знакомого и ехал сдаваться в полицию.

«В тот день они с товарищем употребляли алкогольные напитки. В автомобиле между мужчинами, которые в свое время принимали участие в боевых действиях на Востоке страны, возник спор, который перерос в стрельбу. Во время ссоры водитель из охотничьего оружия выстрелил в сторону товарища, сидевшего на заднем сиденье авто», — сообщили в полиции.

У задержанного, 49-летнего мужчины, изъяли орудие преступления — охотничье ружье без документов. Тело 47-летнего погибшего направили на экспертизу.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», вЛуганской области в селе Новодеркул Беловодского района жестоко убили ветерана АТО Юрия Гундара. Его несколько раз ударили ножом и сбросили тело в канаву.

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