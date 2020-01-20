Украина

Это ужас: в Минобразования признали, что эксперимент с электронными учебниками провалился

Минобразования пока не пустит в школы электронные учебники. Эксперимент с заменой бумажных книг электронными версиями признали провалом. Тем не менее министр Анна Новосад намекает, что будет еще одна попытка внедрить в школах новейшие технологии.

«Был такой эксперимент, и завершился он негативно. Это поучительная история для нас и для системы образования. Скажем так: задумка была правильная… Но то, что нам подали производители — это просто ужас. Я лично пересмотрела все эти учебники. Это ужас, который надо спрятать и больше никому не показывать», — рассказала Новосад в интервью «Интерфакс-Украина».

Министр считает, что авторы абсолютно не поняли, в чем суть и задача электронного учебника.

«Это нельзя назвать электронными образовательными материалами — это просто какие-то pdf-ки, к которым где-то пристроили звук, фигурку, которая движется, и пытаются нам продать за миллионы гривен», — отмечает Новосад.

Минобразования приостановило конкурс на закупку учебников, но в 2020 году предпримет вторую попытку. Деньги на эти цели уже выделены. Осталось донести до производителя новые требования.

Напомним, ранее врачи рассказали, чем опасно для детей постоянное чтение с экрана телефона.

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