Самые длинные волосы в мире: девушка попала в Книгу рекордов Гиннесса (фото)

Мир

17-летняя жительница Индии Ниланши Пател попала в Книгу рекордов Гиннесса, как подросток с самыми длинными волосами в мире. Длина ее волос составляет 190 сантиметров. Индийской Рапунцель официально вручили соответствующий сертификат.

Девушка говорит, что на расчесывание ее шевелюры у нее каждый раз уходит не менее часа. Моет голову она раз в неделю. А также наносит на волосы бальзам на основе кокосового масла, секретным рецептом которого с ней поделилась мама.

Это уже второй сертификат Ниланши, которая побила собственный рекорд. В 2018 году длина ее волос достигала 170,5 сантиметров.

Пател, которая начала отращивать волосы с шестилетнего возраста, после неудачной стрижки, намерена стать в будущем также рекордсменкой среди взрослых.

С индианкой вполне может посоперничать украинка Елена Корзенюк, которая в возрасте 15 лет завоевала меcто в Национальном реестре рекордов Украины, как обладательница «самых длинных детских волос». При замере их длина составила 235 сантиметров. Достижение Елены лишь на 10,5 сантиметра уступает «взрослому» рекорду Украины, который принадлежит Кристине Кречковской из Дрогобыча.

На западе также известна героиня публикации «ФАКТОВ», одесситка Аленка Кравченко, длина волос которой составляет 180 сантметров.

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