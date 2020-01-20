Сварились заживо: в сеть выложили новое видео смертельного ЧП в российском хостеле

Мир

В сеть выложили новое видео из российской Перми, где в результате прорыва трубопровода с горячей водой погибло несколько постояльцев мини-отеля «Карамель».

В российском Следкоме сообщают о, как минимум, пяти погибших и троих пострадавших, которых с ожогами госпитализировали.

Тем временем местная пресса пишет, что среди погибших был ребенок. Люди не могли спастись, поскольку в хостеле не был оборудован запасной выход, и что находившееся в комнатах в подвальном помещении люди были обречены.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», жители Перми делились в сети видео, снятым возле хостела, и рассказывали, что трубы в здании прорывает не в первый раз.

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