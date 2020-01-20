В Киеве 21 января льготники могут бесплатно посетить фестиваль гигантских фонарей

Общество и люди

Среди интересных локаций, открытых в столице на новогодние праздники, можно выделить фестиваль гигантских фонарей в Печерском ландшафтном парке. Как рассказал «ФАКТАМ» Денис Погорелко, организатор мероприятия на Певческом поле, до закрытия шоу еще далеко, и в парке устраивают один социальный день. По многочисленным просьбам благотворительных организаций, социально незащищенные категории людей бесплатно могут посетить яркое китайское шоу на Печерских холмах.

В парке специально открывают двери для людей с инвалидностью, детей, которые остались без родительской опеки, подопечных благотворительных организаций и фондов. Посетители получат много положительных эмоций во время просмотра экспозиции ярких китайских фонарей с LED-подсветкой. Никого не оставит равнодушным знакомство с героями выставки. Каждый может оценить красоту одиночных скульптур и групповых цветных инсталляций. Благодаря подсветке композиций, выполненных из шелковых разноцветных фонариков, создается волшебная атмосфера, и посетители переносятся в таинственный мир сказок и легенд Поднебесной.

К тому же здесь выставлены и несколько трафаретных фигур, посвященных Киеву. Каждая символизирует знаковые памятники Киева: Золотые ворота, Софийскую площадь, можно узнать и основателей города — Кия, Щека и Хорива. Фигуры выполнены из крепкой нержавеющей стали с многослойным покрытием, которое наносится на авто марки «Роллс-Ройс». Изображение освещаются с помощью Led RGB.

Посетители социальной группы (при наличии удостоверений) могут увидеть арт-объекты фестиваля 21 января с 16:00 до 22:00 (улица Лаврская, 33, ехать от метро «Арсенальная» в сторону Печерской лавры).

Куда еще пойти в Киеве в ближайшие дни, какие выставки будут работать и в феврале и где будет свободный вход, читайте здесь.

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