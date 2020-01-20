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Понадобилась святая вода: мужа и дочь Заворотнюк заметили в храме

15:49 20 января 2020 570
Заворотнюк и Чернышев
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Мужа больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк фигуриста Петра Чернышева и ее дочь Анну видели в храме поселка Крекшино на Крещении.

Как пишет Teleprogramma, ссылаясь на приятеля семьи актрисы, Чернышев и Заворотнюк-Стрюкова не явились на утреннюю службу, а подождали, пока люди разойдутся.

Они зашли в храм на несколько минут, набрали святой воды и уехали.

Людей удивило, что Петр и Анна приехали на машине, ведь они живут всего в десяти минутах ходьбы от храма.

Источник издания также опроверг информацию о том, что якобы актриса уезжала с мужем на отдых в Таиланд. Он отметил, что это — стопроцентная утка, как и те статьи, в которых актрису обвиняют в симуляции болезни.

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