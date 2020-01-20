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Заворотнюк и Чернышева "заметили" в Таиланде: опубликовано фото
Актрису Анастасию Заворотнюк, в семье которой недавно появились новые проблемы, «уличили» в возможном обмане поклонников: якобы туристы, находящиеся на одном из курортов Таиланда, заявили, что заметили там «прекрасную няню» вместе с мужем Петром Чернышевым.
При этом знаменитость совершенно не была похожа на онкобольную, утверждает российское издание «Версия.Инфо».
В подтверждение информации информационный ресурс даже опубликовал фото, на котором запечатлен многолюдный пляж, а вдалеке идут мужчина и женщина, по мнению журналистов чем-то напоминающие Чернышева и Заворотнюк.
Утверждается, что телосложение, осанка и общий вид фигуры выдает в девушке звезду «Моей прекрасной няни».
Впрочем, разглядеть на фото, действительно ли пара похожа на Зворотнюк и Чернышева, едва ли представляется возможным. Поэтому информацию вряд ли можно считать достоверной.
Напомним, по сообщениям СМИ совсем недавно актрису выписали из медицинского центра, в котором она проходила продолжительную реабилитацию из-за онкологического заболевания, домой. В то же время семья Заворотнюк продолжает хранить молчание по поводу состояния актрисы. По слухам, причиной выписки стала нехватка средств у семьи, т.к. на содержание в медучреждении требуются немалые деньги.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Анастасия Заворотнюк отметила 24-летие дочери Анны в больнице. Родные устроили в палате небольшой праздник, на который пришел и сын актрисы Михаил.
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