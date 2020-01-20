Четверо нардепов установили в Раде рекорд по прогулам

Политика

Вторая сессия Верховной Рады IX созыва, которая была официально закрыта на прошлой неделе, стала рекордной для как минимум четырех народных депутатов. В соответствии с данными Комитета избирателей Украины, они пропустили 90% голосований.

Результаты исследования «Итоги сессии Верховной Рады» эксперты Комитета представили 20 января, сообщает Укринформ.

«Рекордсменами» стали член депутатской группы «За майбутнє» Антон Яценко, который принял участие только в 4% голосований, представители «Оппозиционной платформы — За життя» Вадим Столар и Юрий Солод (7% голосований), а также внефракционный депутат Андрей Деркач (8% голосований).

Всего эксперты Комитета избирателей насчитали в Раде 58 парламентариев, которые приняли участие в менее чем половине голосований за сессию. В противовес им нардеп от «Слуги народа» Олег Воронько голосовал в 99,39% случаях, еще 28 депутатов — в 95% случаях.

Напомним, после того, как Рада лишила бюджетного возмещения расходов депутатов, которые пропускают заседания без уважительных причин, стало известно, что прогулы заседаний Верховной Рады стали причиной прекращения возмещения расходов 81 народному депутату на сумму более 3 млн гривен. В числе прогульщиков неожиданно оказались пятый президент Украины Петр Порошенко, глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко, а также «слуга народа» Александр Дубинский.



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