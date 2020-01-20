Общество и люди

На мусорнике возле детдома в Виннице обнаружили гору мягких игрушек: в сети волна возмущения (фото)

В сети разгорается скандал вокруг фото, сделанных в Виннице, где в мусор выбросили детские игрушки, которые волонтеры привезли в местный детский дом.

Фото в соцсетях опубликовала Юлия Дякун, уточнив, что они были сделаны 19 января.

Некоторые из интернет-пользователей, оставившие комментарий под этим постом, возмущались варварским отношением к собранной помощи, а другие напоминали, что детским домам запрещено принимать мягкие игрушки и советовали волонтерам узнавать у администрации, чем можно и нужно помочь детям.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», СБУ разоблачила должностных лиц Луганской областной государственной администрации, а также руководителей строительной компании, которые присвоили деньги при строительстве детского дома семейного типа.

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