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Происшествия

Полиция ищет неизвестного водителя, насмерть сбившего двух пешеходов под Харьковом

16:56 20 января 2020 142
На месте ДТП
Инф. «ФАКТОВ»

В понедельник, 20 января, в Харьковской области, на обочине автодороги «Дергачи — Казачья Лопань» обнаружили тела двух погибших мужчин, которые имели характерные для ДТП телесные повреждения. Ранее крупная авария произошла на трассе Киев — Харьков.

По предварительной информации пресс-службы Национальной полиции Харьковской области, автомобиль, сбивший пешеходов, двигался по дороге со стороны поселка Казачья Лопань в направлении города Дергачи.

Правоохранители открыли уголовное производство, которое предусматривает заключение на срок до 10 лет.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что во Львове правоохранителям пришлось догонять злостного нарушителя правил дорожного движения, травмировавшего полицейского при ДТП и сбежавшего с места происшествия. Оказалось, что правонарушитель был в нетрезвом состоянии.

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