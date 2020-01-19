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Крупная авария на трассе Киев — Харьков: водителей предупредили об ограничении движения (фото)
На 101 километре автодороги Киев — Харьков — Довжанский, в районе села Панфилы, произошло ДТП с пострадавшими. Перед Новым годом на этой автодороге произошла авария, в которой пострадали четыре человека.
Полиция Киевской области предупреждает водителей об ограничении движения на этом участке дороги и просит учесть информацию при планировании собственного маршрута.
Также сообщается, что на трассе движение регулируют патрульные полицейские.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о масштабном ДТП в Ровенской области, во время которого пострадали семь машин. Перед этим там же столкнулись BMW и микроавтобус с пассажирами.
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