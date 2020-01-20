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Минера киевского моста Метро суд отправил в психушку
В понедельник, 20 января, по ходатайству прокуратуры Днепровский районный суд Киева изменил меру пресечения подозреваемому в «минировании» моста Метро. Вместо содержания под стражей его госпитализируют в психиатрическое учреждение в условиях, которые исключают опасное поведение. До этого действовало содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 288 тысяч гривен.
Пресс-служба прокуратуры Киева сообщает, что результаты судебно-психиатрической экспертизы показали, что в момент совершения уголовного преступления задержанный не мог осознавать действия и руководить ими. Врачи утверждают, что и сейчас его состояние не изменилось, поэтому необходима госпитализация в учреждение по оказанию психиатрической помощи с усиленным наблюдением.
Ранее глава МВД Арсен Аваков опубликовал запись допроса задержанного Алексея Белько, который грозился подорвать Мост метро в Киеве
Фото: Радіо Свобода
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