Минера киевского моста Метро суд отправил в психушку

Украина

В понедельник, 20 января, по ходатайству прокуратуры Днепровский районный суд Киева изменил меру пресечения подозреваемому в «минировании» моста Метро. Вместо содержания под стражей его госпитализируют в психиатрическое учреждение в условиях, которые исключают опасное поведение. До этого действовало содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 288 тысяч гривен.

Пресс-служба прокуратуры Киева сообщает, что результаты судебно-психиатрической экспертизы показали, что в момент совершения уголовного преступления задержанный не мог осознавать действия и руководить ими. Врачи утверждают, что и сейчас его состояние не изменилось, поэтому необходима госпитализация в учреждение по оказанию психиатрической помощи с усиленным наблюдением.

Ранее глава МВД Арсен Аваков опубликовал запись допроса задержанного Алексея Белько, который грозился подорвать Мост метро в Киеве

Фото: Радіо Свобода

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