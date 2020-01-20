Остатки сбитого «Боинга» вернут Украине: Зеленский встретился со спецпредставителем Ирана (фото)

Украина

В понедельник, 20 января, президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве со специальным представителем президента Республики Иран Мохаммадом Эслами. Он прибыл в столицу Украины для обсуждения расследования катастрофы самолета МАУ, который был сбит над Тегераном 8 января.

Как сообщает официальное интернет-представительство президента, Зеленский отметил, что при выяснении обстоятельств трагедии иранская сторона выполнила большинство достигнутых договоренностей.

«Все, о чем мы говорили с президентом Ирана, в основном было выполнено», — сказал Владимир Зеленский. В частности, к работе в Тегеране допустили 45 украинских специалистов, тела граждан Украины были быстро идентифицированы и возвращены.

Стороны согласились, что все фрагменты самолета, которые сохранились после катастрофы, должны быть возвращены в Украину.

Ранее сообщалось, что Иран передумал отдавать Украине «черные ящики».

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