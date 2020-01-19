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Украина

Иран передумал передавать Украине "черные ящики" сбитого "Боинга"

14:37 19 января 2020 336
бортовые самописцы
Инф. «ФАКТОВ»

Иранские власти заявили, что пока не принято решение передавать бортовые самописцы сбитого самолета МАУ другим странам. Ранее в СМИ была информация о том, что до конца января Иран передаст Украине «черные ящики» сбитого Boeing.

Как заявил агентству IRNA председатель комиссии по расследованию аварий Иранской организации гражданской авиации Хасан Резайефар, на данный момент иранские эксперты пытаются расшифровать бортовые самописцы сбитого самолета МАУ под Тегераном.

«Мы пытаемся расшифровать „черные ящики“ здесь, в Иране. Иначе мы можем передать их в Украину или Франции, но пока не принято никакого решения о передаче их в другую страну», — сказал он.

Напомним, ранее в Иране заявляли, что для расшифровки записей бортовых самописцев сбитого украинского Boeing 737 МАУ отправят «черные ящики» во Францию. Причина — Иран не обладает технологиями для расшифровки самописцев современного Boeing.

Как сообщали «ФАКТЫ», 19 января в аэропорт «Борисполь» из Ирана доставили тела 11 украинцев, погибших во время катастрофы МАУ. Церемония прощания продлится до 19:00 по Киеву.

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