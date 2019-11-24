Шоу-бизнес

Хотели пожениться: скандальный российский продюсер рассказал о романе с Ротару

Скандальный российский продюсер Бари Алибасов, который недавно подрался с молодой журналисткой, рассказал о любовной связи с легендарной украинской певицей Софией Ротару.

Этим он поделился в интервью кп.ру.

«У нас был период, когда мы с Соней хотели пожениться, создать семью», — признался Алибасов.

Он также попытался защитить Ротару, которую призывают бойкотировать в России из-за «антироссийских заявлений».

«Не вижу никакой связи между тем, что исполнитель где-то что-то сказал и тем, с чем он выступает на сцене», — отметил он.

Алибасов также ждет Ротару в Москве и считает, что Украина и Россия — близки.

Напомним, в России заявили, что Ротару «поддерживала украинскую армию», и призвали бойкотировать ее концерты.

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