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Хотели пожениться: скандальный российский продюсер рассказал о романе с Ротару
Скандальный российский продюсер Бари Алибасов, который недавно подрался с молодой журналисткой, рассказал о любовной связи с легендарной украинской певицей Софией Ротару.
Этим он поделился в интервью кп.ру.
«У нас был период, когда мы с Соней хотели пожениться, создать семью», — признался Алибасов.
Он также попытался защитить Ротару, которую призывают бойкотировать в России из-за «антироссийских заявлений».
«Не вижу никакой связи между тем, что исполнитель где-то что-то сказал и тем, с чем он выступает на сцене», — отметил он.
Алибасов также ждет Ротару в Москве и считает, что Украина и Россия — близки.
Напомним, в России заявили, что Ротару «поддерживала украинскую армию», и призвали бойкотировать ее концерты.
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