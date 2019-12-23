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Под Киевом полицейский выстрелил себе в голову в служебном кабинете: первые подробности
В Сквирском отделе 21-летний работники сотрудник полиции совершил попытку суицида. Практически одновременно поступила информации о том, что на Донбассе застрелился украинский военный.
Пресс-служба Нацполиции Киевской области сообщает, что правоохранитель находился на суточном дежурстве, он выстрелил себе в голову из табельного огнестрельного оружия в служебном кабинете.
Полицейского с тяжелым ранением доставили в реанимационное отделение. Медики пытаются спасти его жизнь.
На месте происшествия работают криминалисты, сотрудники Управления внутренней безопасности, инспекция по личному составу, сотрудники прокуратуры. Прибыло также руководство полиции Главного управления Киевской области.
Материалы проверки направлены в ГБР.
Ранее сообщалось, что под Харьковом полицейский автомобиль попал в жуткую аварию — пострадало трое правоохранителей.
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