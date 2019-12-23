23.04 / 23.29 25.47 / 25.87
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Под Киевом полицейский выстрелил себе в голову в служебном кабинете: первые подробности

12:42 23 декабря 2019 346
Полиция
Инф. «ФАКТОВ»

В Сквирском отделе 21-летний работники сотрудник полиции совершил попытку суицида. Практически одновременно поступила информации о том, что на Донбассе застрелился украинский военный.

Пресс-служба Нацполиции Киевской области сообщает, что правоохранитель находился на суточном дежурстве, он выстрелил себе в голову из табельного огнестрельного оружия в служебном кабинете.

Полицейского с тяжелым ранением доставили в реанимационное отделение. Медики пытаются спасти его жизнь.

На месте происшествия работают криминалисты, сотрудники Управления внутренней безопасности, инспекция по личному составу, сотрудники прокуратуры. Прибыло также руководство полиции Главного управления Киевской области.

Материалы проверки направлены в ГБР.

Ранее сообщалось, что под Харьковом полицейский автомобиль попал в жуткую аварию — пострадало трое правоохранителей.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

задержанный

Под Николаевом ловелас утопил невесту, приехавшую к нему со свадебным платьем и кольцами (фото)

трудовой стаж

Трудовой стаж, необходимый для выхода на пенсию, будет каждый год увеличиваться (таблица)

снег

Снегопады на подходе: объявлено штормовое предупреждение

гороскоп

Лев осуществит заветную мечту, а Рыбы рискуют допустить роковую ошибку: гороскоп на неделю

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер