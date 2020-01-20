Самая известная в мире модель plus-size родила первенца (фото)

Шоу-бизнес

Самая известная в мире модель plus-size, американка Эшли Грэм, родила первенца. Об этом 32-летняя Эшли сообщила в Instagram 10 миллионам своих подписчиков. Детали, в том числе имя ребенка, модель пока не разглашала. Известно лишь, что это мальчик.

Грэм в 2016 году, она стала первой «plus-size"-моделью появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue. Ее фотографии появлялись на обложках ведущих модных журналов -в том числе Vogue, Elle, Glamour.

С 2010 года она замужем за кинооператором Джастином Эрвином. О долгожданном будущем прибавлении своего семейства супруги объявили в августе — в день девятой годовщины своей свадьбы.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что беременная Эшли Грэм снялась голой в провокационном видео.

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