- 21:35 Знаменитый детский ансамбль «Свiтанок» отпраздновал 65-летний юбилей звездным концертом
- 21:33 Гарри и Меган нашли замену: Кейт и принц Уильям вышли в свет с другой королевской парой
- 21:09 Самая известная в мире модель plus-size родила первенца
- 21:02 В Офисе президента объяснили, почему отключили комментарии к страницам в Instagram и YouTube
- 20:41 "Попа — супер": Леся Никитюк взбудоражила сеть пикантным видом
- 20:22 "Адвоката Януковича" назначили замглавы ГБР, несмотря на протесты родных Героев Небесной сотни
- 20:09 Форвард «Шахтера» стал одноклубником Гармаша и Морозюка в Турции
- 20:05 На Киев надвигается штормовой ветер: на 21 января в столице объявлен желтый уровень опасности
- 20:04 Перенос аэропорта «Киев» и новые линии метро: обнародован план развития столицы на 20 лет
- 19:50 Бесплатная экспресс-диагностика в Киеве до 24 января: адреса и график работы
- 19:50 В здании ЦИК в Киеве нашли застреленным молодого мужчину: первые подробности ЧП
- 19:31 "Ситуация очень сложная": бойцы УДА через соцсети просят спасти комбата Андрея Гергерта
Самая известная в мире модель plus-size родила первенца (фото)
Самая известная в мире модель plus-size, американка Эшли Грэм, родила первенца. Об этом 32-летняя Эшли сообщила в Instagram 10 миллионам своих подписчиков. Детали, в том числе имя ребенка, модель пока не разглашала. Известно лишь, что это мальчик.
Грэм в 2016 году, она стала первой «plus-size"-моделью появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue. Ее фотографии появлялись на обложках ведущих модных журналов -в том числе Vogue, Elle, Glamour.
С 2010 года она замужем за кинооператором Джастином Эрвином. О долгожданном будущем прибавлении своего семейства супруги объявили в августе — в день девятой годовщины своей свадьбы.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что беременная Эшли Грэм снялась голой в провокационном видео.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...