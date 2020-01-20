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Украина

"Осознаем, сожалеем, уважаем": Великобритания отреагировала на протест Украины из-за тризуба

23:11 20 января 2020 51
Инф. «ФАКТОВ»

Британия отреагировала на возмущение украинцев включением нашего Тризуба в перечень экстремистских символов.

В правительстве страны выразили сожаление в связи с причиненным украинцам оскорблением, а также подчеркнули, что в самой полиции четко указали, что многие из приведенных в списке символов не представляют интереса в борьбе с терроризмом.

«Британская власть глубоко уважает официальные символы украинской государственности, в т. ч. Государственные Флаг, Герб и Гимн Украины. Мы признаем, что Тризуб как главный элемент Государственного Герба Украины имеет конституционное, историческое и культурное значение для народа Украины», — говорится в заявлении.

Напомним, ранее МИД Украины резко отреагировал на попытки израильских дипломатов обвинить украинцев в антисемитизме.

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