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"Осознаем, сожалеем, уважаем": Великобритания отреагировала на протест Украины из-за тризуба
Британия отреагировала на возмущение украинцев включением нашего Тризуба в перечень экстремистских символов.
В правительстве страны выразили сожаление в связи с причиненным украинцам оскорблением, а также подчеркнули, что в самой полиции четко указали, что многие из приведенных в списке символов не представляют интереса в борьбе с терроризмом.
«Британская власть глубоко уважает официальные символы украинской государственности,
Напомним, ранее МИД Украины резко отреагировал на попытки израильских дипломатов обвинить украинцев в антисемитизме.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.