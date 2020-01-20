Мир

Разворот на 180 градусов: не договорившись с Россией, Беларусь решила покупать нефть в Норвегии

Сменивший накануне руководителей в ряде военных структур президент Беларуси Александр Лукашенко, похоже, решил еще больше обезопасить свое положение, теперь уже в экономическом плане: государственная «Белорусская нефтяная компания» закупила партию норвежской нефти.

Речь идёт о 80 тыс. тонн, черное золото предназначено для переработки на заводе «Нафтан», передает агентство БЕЛТА.

Как пояснили в концерне, нефть будет поставляться через Клайпедский порт.

«Белорусская нефтяная компания» (БНК) купила партию норвежской нефти Johan Sverdrup в объеме 80 тыс. тонн с поставкой литовский порт Клайпеда 22 января", — сказано в сообщении.

В пресс-службе предприятия при этом пояснили, что БНК является государственным нефтетрейдером, ответственным за экспорт белорусских нефтепродуктов.

Напомним, что Беларусь накануне Нового года не смогла договориться с российскими нефтяными компаниями об условиях поставки нефти с 1 января 2020 года. Президент Александр Лукашенко 31 декабря распорядился в ближайшие дни начать импорт нефти от альтернативных поставщиков.

«Прежде всего, речь идет о поставках железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также о задействовании для альтернативных поставок нефтепровода «Дружба», — отмечалось в сообщении пресс-службы президента Белоруссии.

Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой позднее сообщил, что правительство направило коммерческие предложения о покупке нефти в Украину, Польшу, Казахстан, Азербайджан и страны Балтии. «Мы разослали соответствующие коммерческие предложения во все возможные страны: и Украина, и Польша, и страны Балтии, и Казахстан, Азербайджан», — сказал Крутой 14 января.

Поставки российской нефти на белорусские НПЗ отсутствуют с 1 января 2020 года за исключением НК группы «Сафмар» Михаила Гуцериева, которая сообщала о планах поставить в январе в Беларусь 750 тыс. тонн нефти. В связи со сложившейся ситуацией белорусские НПЗ работают с минимальной загрузкой, обеспечивая топливом только внутренний рынок.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президенты Беларуси Александр Лукашенко России Владимир Путин признали, что с момента подписания договора о Союзном государстве они не выполнили многие его пункты. Вместе с тем, оба лидера отметили и наличие «больших успехов в союзном строительстве».

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