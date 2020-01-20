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"Время непростое": Лукашенко неожиданно сменил министра обороны и начальника Генштаба
Президент Беларуси Александр Лукашенко, с которым хозяин Кремля Владимир Путин в конце 2019 года так и не смог договориться об «углубленной интеграции» двух стран, сменил руководителей в ряде военных структур.
Как сообщает «Белта», министром обороны Беларуси стал Виктор Хренин, начальником Генштаба — Александр Вольфович, а госсекретарем Совета безопасности — Андрей Равков.
Сообщается, что до назначения на пост главы оборонного ведомства Виктор Хренин командовал войсками Западного оперативного командования, а новый начальник Генштаба Вольфович ранее работал в этой структуре на посту первого зама.
«Мы — люди военные, время непростое. Это не значит, что завтра война и нам с кем-то придется воевать, ни в коем случае. Но военная организация не терпит неопределенности», — заявил Лукашенко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время очередных переговоров с Путиным Лукашенко назвал достижением тот факт, что Беларусь и Россия до сих пор «не разбежались».
Фото с сайта «Белта».
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