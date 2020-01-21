В Иране обнародовали предварительные результаты расследования катастрофы самолета МАУ

Мир

Организация гражданской авиации Ирана опубликовала предварительный отчет расследования катастрофы самолета МАУ 8 января возле Тегерана, тела жертв которой встречали в воскресенье в Украине.

Об этом пишет Bloomberg.

Согласо отчету, Boeing 737−800 был сбит 8 января с северной стороны двумя ракетами класса «земля-воздух» ближнего радиуса действия Тор-М1 через три минуты после взлета.

«Самолет вылетел из Тегерана в 6:12 утра по местному времени и потерял связь с авиадиспетчером на высоте 2469 метров. Самолет исчез со вспомогательного радара в 6:15 и с главных систем наблюдения в 6:18 утра», — цитирует агентство документ.

Также в отчете указывается, что извлеченный регистратор полета и бортовой самописец являются «одними из наиболее передовых устройств в своем роде в мире». У Ирана нет средств для его декодирования.

В то же время французские и американские агентства по расследованию авиационных происшествий отказались отправить в Иран необходимое оборудование для расшифровки черных ящиков.

Напомним, 8 января в Иране разбился самолет рейса PS 752 «Тегеран — Киев» авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), в результате катастрофы погибли 176 человек. На борту были граждане 7 стран: Ирана; Канады; Швеции; Афганистана; Германии, Великобритании и Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», власти Ирана пообещали, что передадут бортовые самописцы сбитого самолета Украине. Такое обещание было сделано после того как Киев официально обратился к правительству Ирана с запросом о передаче нашей стране «черных ящиков» со сбитого самолета рейса PS752.

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