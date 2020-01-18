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Украина

Крушение самолета МАУ: Иран дал важное обещание

16:29 18 января 2020 178
бортовой самописец
Инф. «ФАКТОВ»

Бортовые самописцы самолета авиакомпании МАУ, который был сбит иранскими военными в Тегеране, власти Ирана передадут Украине. Напомним, Киев официально обратился к правительству Ирана с запросом о передаче нашей стране «черных ящиков» со сбитого самолета рейса PS752.

Как сообщает Reuters, ссылаясь на информацию иранских государственных СМИ, глава отдела расследования инцидентов Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар подтвердил, что черные ящики со сбитого украинского самолета передадут в Киев.

Отмечается, что бортовые самописцы самолета МАУ, сбитого двумя иранскими ракетами, прибудут в Украину до конца января.

Напомним, 8 января в Иране разбился самолет рейса PS 752 «Тегеран — Киев» авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), в результате катастрофы погибли 176 человек. На борту были граждане 7 стран: Ирана; Канады; Швеции; Афганистана; Германии, Великобритании и Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа).

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