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Украина

Как в "Борисполе" встречали борт с телами жертв авиакатастрофы в Иране: полное видео

16:20 19 января 2020 66
Самолет
Инф. «ФАКТОВ»

В Международном аэропорту «Борисполь» прошла церемония прощания с украинскими гражданами, погибшими в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране. Встречать борт с телами жертв приехали первые лица государства, а также родственники и сослуживцы умерших.

Так, президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы на месте прощания. Он коротко пообщался с родственниками погибших и выразил им искренние соболезнования.

Глава государства вместе со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым, премьер-министром Алексеем Гончаруком и членами правительства встретили самолет с телами одиннадцати погибших граждан Украины на взлетной полосе.

Потом гробы с телами были доставлены траурным кортежем от взлетной полосы к терминалу «В». Вдоль маршрута кортежа собрались люди, которые отдавали последний долг погибшим украинцам.

На перроне возле терминала «В» собрались сотрудники компании «Международные авиалинии Украины», которые склонили головы в трауре, провожая своих коллег и друзей в последний путь.

Как писали «ФАКТЫ», 8 января украинский самолет МАУ с 176 людьми на борту потерпел крушение, будучи сбитым ракетой. Пуск ракеты в Иране назвали непредумышленным. Президент Ирана заявил о «непростительной ошибке».

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