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"Сексуальное напряжение": эксперт по языку тела прокомментировала встречу Питта и Энистон
Известный британский психолог и эксперт по языку тела Джуди Джеймс была, как и многие поклонники Брэда Питта и Дженнифер Энистон заинтригована их поведением во время встречи за кулисами премии SAG Awards.
В поступках звузд она увидела сексуальное напряжение, поделившись наблюдениями с изданием Daily Mirror, пишет КП.
«Язык их тела говорит о многом. То, как Брэд хватает ее за запястье, а не за руку, указывает на отсутствие спокойной близости между парой. Этим интимным жестом он пытается расположить Дженнифер к себе. Его улыбка говорит о подлинной теплоте и любви, а взгляд — о страсти», — считает Джуди.
По ее словам, Энистон встречала Питта в позе с полусогнутыми коленями и приподнятыми бровями, которые, кажется, вызывают некоторое удивление, как будто они давно не встречались.
То, что ладонями Дженнифер касается обеих рук Брэда, говорит о том, что девушка использует проверочный жест. Она держит его на расстоянии вытянутой руки, проверяя намерения партнера, считает Джуди.
Психолог уверена, что вскоре пара официально заявит о возобновлении отношений. По ее мнению, бывшие супруги не смогут долго скрывать свои чувства от себя и от общества.
«Судьба подталкивает их назад к той же самой романтической линии сюжета, которую они оставили в 2005 году. Брэд и Джен будут вместе, хотя бы потому, что между ними есть невероятная сексуальная химия, которую легко считать по их движениям», — уверена специалист.
Издание напоминает, что Питт и Энистон были женаты пять лет. В 2005 году из союз расстался, поскольку Брэд на съемках фильма «Мистер и миссис Смит» познакомился с Анджелиной Джоли. Дженнифер первая подала на развод и никогда не комментировала эту ситуацию.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в начале января Дженнифер Энистон, к удивлению многих, появилась в Мексике с новым мужчиной.
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