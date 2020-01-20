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Брэд Питт и Дженнифер Энистон подогрели слухи о своем воссоединении (видео)

10:54 20 января 2020 50
Брэд Питт и Дженнифер Энистон
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Брэд Питт и его первая жена Дженнифер Энистон подогрели слухи о своем воссоединении. Экс-супруги заинтриговали публику своей эмоциональной встречей за кулисами церемонии вручения престижных премий Гильдии киноактеров США (SAG Awards) в Лос-Анджелесе. Оба получили заветные статуэтки: Питт за роль второго плана в фильме «Однажды в… Голливуде», а Дженнифер была признана лучшей актрисой драматического сериала за роль в «Утреннем шоу».
Обмениваясь поздравлениями, актеры сердечно обнимались, глядя друг на друга с восторгом. В один из моментов, попавших на видео, Энистон отходит от Питта, протянув ему руку, которую он нежно пожимает.

Как сообщает Daily Mail, на камеры также были сняты кадры, когда Питт наблюдает на большом экране за момент вручения премии Дженнифер. Он произносит: «О, уау!» — в то время, как Энистон в белом платье от Dior, проходит к сцене.

Сам Питт, который еще не до конца оформил развод со своей второй женой Анджелиной Джоли, в свой благодарственной речи шутливо напомнил о том, что его сердце свободно. Он сказал, что добавит фото с призом в свой профиль в Tinder — популярном приложении для знакомств.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», западные СМИ сообщали, что Брэд Питт и Дженнифер Энистон собираются вместе усыновить ребенка.

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