Брэд Питт и Дженнифер Энистон подогрели слухи о своем воссоединении (видео)

Шоу-бизнес

Брэд Питт и его первая жена Дженнифер Энистон подогрели слухи о своем воссоединении. Экс-супруги заинтриговали публику своей эмоциональной встречей за кулисами церемонии вручения престижных премий Гильдии киноактеров США (SAG Awards) в Лос-Анджелесе. Оба получили заветные статуэтки: Питт за роль второго плана в фильме «Однажды в… Голливуде», а Дженнифер была признана лучшей актрисой драматического сериала за роль в «Утреннем шоу».

Обмениваясь поздравлениями, актеры сердечно обнимались, глядя друг на друга с восторгом. В один из моментов, попавших на видео, Энистон отходит от Питта, протянув ему руку, которую он нежно пожимает.

Как сообщает Daily Mail, на камеры также были сняты кадры, когда Питт наблюдает на большом экране за момент вручения премии Дженнифер. Он произносит: «О, уау!» — в то время, как Энистон в белом платье от Dior, проходит к сцене.

Сам Питт, который еще не до конца оформил развод со своей второй женой Анджелиной Джоли, в свой благодарственной речи шутливо напомнил о том, что его сердце свободно. Он сказал, что добавит фото с призом в свой профиль в Tinder — популярном приложении для знакомств.

EXCLUSIVE Brad Pitt stopped everything backstage to watch Jennifer Aniston's acceptance speech at the #SAGAwards. Wow guysit really has been our day, our week, our month, and even our year. https://t.co/m7r01pojsC pic.twitter.com/th9sm1js4D — E! News (@enews) January 20, 2020

Ранее, как писали «ФАКТЫ», западные СМИ сообщали, что Брэд Питт и Дженнифер Энистон собираются вместе усыновить ребенка.

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