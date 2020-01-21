Похудеть по-египетски: известный диетолог поделился секретами уменьшения живота

Мир

В Египте, как и во всем мире, большинство жителей стремится выглядеть стройными и подтянутыми, желательно не прибегая к изнурительным диетам. Поэтому в стране пользуются популярностью советы диетолога Халид Юсеф, которые многим египтянам доказали свою эффективность.

Об этом говорится в статье на портале The Times Hub.

Что же предлагает египетский специалист?

Одна из хитростей, которую он рекомендует для уменьшения живота, — съесть за 30 минут до еды немного орехов — примерно горсть — но так, чтобы их калорийность не превышала 100 калорий.

Опыт пациентов Юсефа показывает, что орехи перед едой действительно позволяют долбиться уменьшения жирового слоя на животе. Это происходит потому, что орехи, по словам диетолога, помогают подавить гормон голода грелин, в результате во время трапезы человек не набрасывается на еду и съедает умеренное количество пищи.

Кроме того, Халид Юсеф рекомендует расстаться с привычкой употреблять сладкие безалкогольные напитки во время еды. Диетолог пояснил, что такое питье нарушает выработку лептина — гормона, который регулирует отложение жира, потребление энергии и многие другие процессы в организме, а также посылает в мозг сигнал об ощущении сытости.

Кроме того, мечтающим о подтянутом животе специалист советует увеличить потребление пищевых волокон в виде бобовых, цельнозерновых продуктов, зеленых листовых овощей и некоторых фруктов, включая груши, апельсины, яблоки и персики. Волокна способствуют быстрому чувству сытости и улучшают работу желудочно-кишечного тракта, добавил он.

Последний секрет также прост. Халид Юсеф советует отнестись к еде осознанно, наслаждаясь вкусом блюд, не спешить за едой и не отвлекаться на мобильные устройства и телевизор — соблюдение этого правила помогает есть меньше.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что лишние килограммы могут накапливаться не только из-за переизбытка, но даже и из-за нехватки витаминов. Один из них — витамин D. Причем у людей, которым его недостает, жир скапливается преимущественно в области живота.

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