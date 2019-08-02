Почему накапливается лишний вес и как похудеть

Здоровье и медицина

Как похудеть? Этот вопрос задает себе едва ли не каждая женщина, у которой есть лишний жирок. Одни регулярно садятся на диеты, которые помогают лишь на время, другие истязают себя усиленными тренировками, а третьи уже устали бороться с весом и махнули на проблему рукой.

Но специалисты обнаружили, что лишние килограммы могут накапливаться из-за нехватки витаминов. Один из них — витамин D. Причем у людей, которым его недостает, жир скапливается преимущественно в области живота.

Также были проведены исследования, подтверждающие, что, восполнив нехватку витамина D в организме, человек избавлялся от лишнего веса. Специалисты из Тегеранского университета медицинских наук (Иран) привлекли к участию в эксперименте женщин. Их разделили на две группы: одна регулярно получала витамин D, а другая — плацебо. Уже через 12 недель ученые обнаружили, что у тех, кто принимал витамин, вес значительно снизился.

Дефицитом витамина D специалисты объясняют и сезонную прибавку в весе. Известно, что этот витамин вырабатывается под воздействием солнца. Осенью и зимой, когда мало солнечных дней, значительно снижается выработка витамина D, и его нужно принимать дополнительно. Он находится в некоторых продуктах: куриных яйцах, печени, жирной рыбе, масле.

Лишний вес может накапливаться из-за нехватки витамина В6, который играет важную роль в обмене веществ, необходим для нормального функционирования нервной системы, участвует в синтезе нейромедиаторов, белка, ферментов, гемоглобина, обмене серотонина, снижает уровень холестерина и липидов в крови. Он есть в фисташках, семечках, фасоли, сое, крупах.

Витамин С тоже важен для поддержания формы. Он сжигает лишний жир в организме, укрепляет иммунную систему, ускоряет заживление ран, улучшает кроветворение, участвует в синтезе коллагена, регулирует обмен веществ, выводит токсины. Этот витамин содержится в шиповнике, черной смородине, цитрусовых, рябине, киви.



Как похудеть Согласно исследованиям, метаболизм замедляется с возрастом. Причиной медленного обмена веществ могут быть также заболевания щитовидной железы, диабет, гипертония, апноэ, сердечно-сосудистые и другие недуги. Их нужно выявить и лечить.

Провоцируют накопление лишнего веса стрессы. Кортизол, который при этом вырабатывается в избытке, может привести к увеличению веса. К тому же многие во время стресса переедают. Важно стараться не нервничать.

У женщин в период менопаузы уровень гормона эстрогена катастрофически снижается, и увеличивается риск отложения жира, особенно в области живота.

Дисбактериоз также может привеcти к увеличению веса. При нарушении кишечной микрофлоры плохо усваиваются витамины и другие полезные вещества.

Малоподвижный образ жизни и регулярное переедание — самые главные причины накопления ненужных килограммов. Важно питаться рационально, не злоупотреблять сладостями, отказаться от продуктов с трансжирами. Полезно много ходить пешком, заниматься в спортзале.

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Подготовила Мария ЗАВАДА

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