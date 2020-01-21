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Ястремская разгромила соперницу на старте Australian Open
Украинская теннисистка Даяна Ястремская, занимающая 21-ю строчку в мировом рейтинге Женской ассоциации, успешно стартовала на Australian Open — первом из четырех турниров серии «Большого шлема» в 2020 году с общим призовым фондом 71 млн долларов.
Соперницей нашей соотечественницы, проигравшей первой ракетке мира австралийке Эшли Барти в финале турнира в Аделаиде, по первому раунду была словенка Кайя Юван (127-я). Поединок должен был состояться накануне, но был перенесен организаторами из-за дождя.
Когда же погода позволила выйти на корт, украинка не оставила сопернице ни единого шанса, одержав разгромную победу менее чем за час — 6:1, 6:1 в пользу Даяны.
За выход во второй круг турнира Ястремская гарантировала себе 128 тысяч долларов призовых. Ее следующей соперницей станет экс-первая ракетка мира датчанка Каролин Возняцки (36-я), которая в своем матче обыграла американку Кристи Ан (92-я) — 6:1, 6:3.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Цуренко уступила лучшей теннисистке мира Эшли Барти на старте Australian Open.
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