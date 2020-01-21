- 12:30 Маркарова может стать наиболее опытным кандидатом на пост главы правительства», — Jamestown Foundation
- 12:15 Владелец летной школы: кто стал Холостяком 10-го сезона реалити
- 12:12 Окружной админсуд Киева вновь возглавил судья Вовк
- 12:08 Зеленский выступит в Давосе со спецзаявлением: появились первые детали
- 12:01 В Донецке задержали ректора вуза за организацию заказного убийства
- 11:45 Ротвейлер едва не загрыз свою хозяйку: подробности шокирующего происшествия в Одессе
- 11:33 Прошел Иловайский котел: появились новые данные о застреленном под Киевом ветеране АТО
- 11:16 Парковка в центре Киева существенно подорожает
- 11:07 Критик Путина заявил, что в Давосе сорвана российская операция, целью которой был он
- 11:01 Семь платьев и диадема с бриллиантами: Волочкова раскрыла подробности предстоящей свадьбы
- 10:56 У волонтера Дианы Макаровой нашли опухоль: ей предстоит операция
- 10:47 Завербованная ФСБ предательница Украины из Крыма пыталась устроиться в Минобороны
Ротвейлер едва не загрыз свою хозяйку: подробности шокирующего происшествия в Одессе (фото)
В Одессе ротвейлер чуть ли не загрыз свою хозяйку во время ночной прогулки, повалив женщину на землю. Ранее в Киеве собака напала на мальчика, возвращавшегося домой вместе с отцом.
Как сообщает «7 канал», жителей домов на улице Канатной посреди ночи разбудил громкий крик — собака напала на свою хозяйку в парке за зданием Одесской обладминистрации.
Полицейские, приехавшие на место ЧП, увидели окровавленную женщину, возле которой находился ротвейлер. Сообщается, что во время прогулки собака сильно искусала женщину, повалила ее на землю и не давала подняться.
Патрульные были вынуждены пристрелить животное. Пострадавшую госпитализировали с многочисленными повреждениями.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Полтаве на второй день после нападения стаи бродячих собак умерла 25-летняя местная жительница. Девушка попала в реанимацию с сильным переохлаждением, скальпированной раной головы и множественными укусами.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»