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Происшествия

Ротвейлер едва не загрыз свою хозяйку: подробности шокирующего происшествия в Одессе (фото)

11:45 21 января 2020 620
Ротвейлер
Инф. «ФАКТОВ»

В Одессе ротвейлер чуть ли не загрыз свою хозяйку во время ночной прогулки, повалив женщину на землю. Ранее в Киеве собака напала на мальчика, возвращавшегося домой вместе с отцом.

Как сообщает «7 канал», жителей домов на улице Канатной посреди ночи разбудил громкий крик — собака напала на свою хозяйку в парке за зданием Одесской обладминистрации.

Полицейские, приехавшие на место ЧП, увидели окровавленную женщину, возле которой находился ротвейлер. Сообщается, что во время прогулки собака сильно искусала женщину, повалила ее на землю и не давала подняться.

Патрульные были вынуждены пристрелить животное. Пострадавшую госпитализировали с многочисленными повреждениями.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Полтаве на второй день после нападения стаи бродячих собак умерла 25-летняя местная жительница. Девушка попала в реанимацию с сильным переохлаждением, скальпированной раной головы и множественными укусами.

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