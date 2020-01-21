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"Оперировать нельзя": Андрей Гергерт рассказал о борьбе с раком
У командира 8-го батальона УДА «Арата» Андрея Гергерта диагностирован рак, который можно «давить» лишь жесткой химией.
Об этом Гергерт сообщил командиру УДА Дмитрию Ярошу. «Оперировать нельзя, только жесткая химия. Рак агрессивен, сейчас еще будут вшивать специальный порт в вену у ключицы. После нескольких курсов химии будут дополнительно препараты по иммуноподдержке», — пишет Андрей Гергерт.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», побратимы «Червня» обратились к украинцам с просьбой помощь их командиру, у которого обнаружили рак желудка.
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