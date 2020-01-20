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"Ситуация очень сложная": бойцы УДА через соцсети просят спасти комбата Андрея Гергерта
В сети просят о помощи в спасении жизни легендарного комбата 8-го батальона Украинской добровольческой армии «Арата», героя публикации «ФАКТОВ» Андрея Гергерта.
По словам побратимов военного, у их командира обнаружили рак желудка и в настоящее время он находится на операционном столе.
«Просим помочь спасти жизнь нашего командира Андрея Гергерта, Друга „Червня“. Страшный диагноз — рак желудка! Ситуация очень сложная. В настоящее время он находится на операционном столе», — говорится в сообщении.
Гергерт награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени «За личное мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, выявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».
Комбат является отцом четырех детей.
Напомним, в октябре во время спортивной тренировки внезапно остановилось сердце ветерана АТО полтавчанина Дмитрия Фесенко — оторвался тромб. Это случилось перед его вылетом в США, для участия в Марафоне морской пехоты США. А летом после тяжелой болезни скончалась бывший руководитель информационной службы «Аратты» волонтер Татьяна Черкашина.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?