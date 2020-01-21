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У Коломойского отсудили недвижимость на 100 млн
Хозяйственный суд Львовской области удовлетворил иск Национального банка и решил взыскать недвижимость компании ОАО «Днепрометаллсервис» стоимостью более 100 млн грн в пользу Национального банка Украины. Компания принадлежит Игорю Коломойскому, который претендует на возвращение в свою собственность «ПриватБанка».
Пресс-служба НБУ сообщает, что ОАО «Днепрометаллсервис» в сентябре 2014 года предоставила Национальному банку в залог нежилое помещение стоимостью более 100 млн грн. Но компания не выполнила взятых обязательств имущественного поручителя «ПриватБанка», в результате НБУ подал в суд с целью взыскания залогового имущества, и 16 января 2020 исковое заявление Национального банка было удовлетворено в полном объеме.
Сегодня на разных стадиях судебного процесса находится еще более 200 подобных дел, как по «ПриватБанку», так и по другим учреждениям, которые до сих пор не выполнили обязательств по кредитам рефинансирования.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.