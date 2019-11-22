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Коломойский заявил, что "ПриватБанк" ему вернут "в ближайшее время"
Олигарх Игорь Коломойский, который неоднократно делал громкие резонансные заявления, не исключает, что вскоре получит назад национализированный «ПриватБанк».
Об этом бизнесмен заявил в комментарии Kyiv Post.
«Международный валютный фонд знает, что „ПриватБанк“ будет возвращен (мне) в ближайшее время», — уверен Коломойский.
Напомним, Международный валютный фонд временно отложил финансовую помощь Украине из-за обеспокоенности, что руководство страны не сможет вернуть миллиарды долларов, выведенных из украинских банков, в том числе из «ПриватБанка».
В интервью Коломойский также сказал, что он не в курсе того, как парковка перед главным офисом «ПриватБанка» оказалась в аренде подконтрольного ему Никопольского завода ферросплавов.
Ранее бизнесмен восторгался мощью российской армии и публично призывал украинцев развернуться в сторону России, на что получил жесткий ответ от президента Зеленского.
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