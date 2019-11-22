Украина

Коломойский заявил, что "ПриватБанк" ему вернут "в ближайшее время"

Олигарх Игорь Коломойский, который неоднократно делал громкие резонансные заявления, не исключает, что вскоре получит назад национализированный «ПриватБанк».

Об этом бизнесмен заявил в комментарии Kyiv Post.

«Международный валютный фонд знает, что „ПриватБанк“ будет возвращен (мне) в ближайшее время», — уверен Коломойский.

Напомним, Международный валютный фонд временно отложил финансовую помощь Украине из-за обеспокоенности, что руководство страны не сможет вернуть миллиарды долларов, выведенных из украинских банков, в том числе из «ПриватБанка».

В интервью Коломойский также сказал, что он не в курсе того, как парковка перед главным офисом «ПриватБанка» оказалась в аренде подконтрольного ему Никопольского завода ферросплавов.

Ранее бизнесмен восторгался мощью российской армии и публично призывал украинцев развернуться в сторону России, на что получил жесткий ответ от президента Зеленского.

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