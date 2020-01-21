Коррупционный скандал в Нацгвардии: стало известно о новом подозреваемом

Украина

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры вручили сообщение о подозрении бывшему заместителю президента строительной корпорации «Укрбуд», который проходит по делу о завладении имуществом Национальной гвардии при строительстве жилья для военнослужащих. Напомним, накануне фигуранта этого дела — бывшего народного депутата Максима Микитася — сняли с рейса в Лондон.

Бывшему строителю, который в настоящее время осуществляет адвокатскую деятельность, инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью 5 статьи 27 и частью 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины.

Подозрение ему подписал лично Генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

В настоящее время решается вопрос об избрании ему предупредительной меры, сообщает пресс-служба САП.

Напомним, расследование резонансного уголовного дела осуществляется с 2017 года. Суть схемы, по версии следствия, состояла в том, что квартиры должны были строиться в элитном районе Киева (Печерск), а военнослужащие по факту получали квартиры в пригороде столицы (в районе метро «Бориспольская»). Общие убытки, причиненные в результате махинаций, оцениваются почти в 82 миллиона гривен.

Первым топ-фигурантом дела, которого задержали детективы НАБУ, стал бывший командующий Национальной гвардии Юрий Аллеров. Тем не менее практически сразу после задержания его отпустили под залог в 4,8 миллиона гривен.



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