Украина

На табло один рейс: железнодорожный вокзал в Донецке сняли на видео

В сеть выложили видео, снятое на некогда многолюдном, а ныне пустом железнодорожном вокзале в оккупированном Донецке, где ранее с помпой запустили поезд на Еленовку, который тянул старенький тепловоз ЧМЭЗ.

«Хроники процветания молодой республики. Это ж/д вокзал в Донецке. Раньше, как и любой другой вокзал в городе миллионнике, за день он принимал сотни поездов. Сейчас на табло скромно высвечивает всего один рейс. Тот самый — на Еленовку с одним вагоном. Спасли город от фошызма!» — пишет в комментарии к видео Vitauskas.

Хроники процветания молодой республики. Это ЖД-вокзал в Донецке. Раньше, как и любой другой вокзал в городе миллионнике, за день он принимал сотни поездов. Сейчас на табло скромно высвечивает всего один рейс. Тот самый на Еленовку с одним вагоном.



Спасли город от фошызма! pic.twitter.com/T6xtD6n7Ib — Vіtаuskаs (@Vitauskas_A) January 16, 2020

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на оккупированных территориях местные «власти» отменили очередные электрички между Иловайском и Ясноватой, которыми «некому ездить».

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