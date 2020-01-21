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С 28 января начнут кодировать украинские телеканалы: что нужно об этом знать

С 28 января 23 популярных украинских телеканала исчезнут с экранов телевизоров тех телезрителей, которые в свое время приобрели спутниковые антенны. Теперь, для того чтобы продолжить смотреть любимые передачи через спутник, гражданам придется раскошелиться. Старые тюнеры, с помощью которых пока еще принимается телесигнал, станут бесполезными. Нужно покупать новые. Кроме того, за просмотр отечественного ТВ будет введена абонентская плата. Кто выиграет от кодирования украинских телеканалов, как вносить абонентскую плату, можно ли обойти блокировку? В этой статье мы попытаемся ответить на эти и многие другие вопросы наших читателей.

«В сельской местности больше живет наших бабушек и дедушек, которым наше государство еще одно испытание подбросило»

В интернете сегодня бурно обсуждают тему предстоящего кодирования украинских телеканалов, которые транслируются через спутник. Многие телезрители к нововведению отнеслись крайне негативно.

«А у нас и альтернативы-то нет. Целый райцентр в приграничной зоне с Беларусью отрезан, на Т2 (цифровое эфирное телевидение. — Авт.) смотрят каналы Беларуси и России. Все ставили тарелки от безвыходности. Мы уже это проходили, у нас не было ни одного украинского канала до 2004-го, — возмущается в соцсетях житель Овручского района Житомирской области, который подписался ником Tolua. — Потом поставили телевышку и транслировали два канала — УТ1 и „1+1“. А сейчас идем в обратном направлении: аналоговое отключили, а Т2 никто ставить не собирается. Вот вам и патриотизм. Я-то себе провел интернет, а у большинства нет возможности по причине, что провайдеру невыгодно тянуть оптику к одному абоненту. А за села я вообще молчу: только крестной в селе поставил тарелку, уже и тут отрезают телевидение. Для справки: в наш район телевидение и интернет завели самым последним в Украине — это официальная информация. А это делается потому, что платные никто брать не хочет, думают, пенсионеры с их пенсией будут к ним бежать подключаться? А в сельской местности больше живет наших бабушек и дедушек, которым наше государство еще одно испытание подбросило. Вот, призадумайтесь теперь, что власть хочет? А хочет срубить еще денюжку, а людям опять ничего. Как-то так выходит».

Вот еще один комментарий: «Живут родители в пригороде. 30 километров от крупного города-миллионника. Интернета нет практически ни у кого. (Ну, кроме мобильного инета в телефоне). Ни выделенной линии инета, ни кабельного ТВ. У всех тарелки только. Как сказали соседи: «Ну, если заблокируют, будем смотреть «Россию24», «1й российский», ТНТ, СТС и т. д. Так что всем привет, кто затеял эту хрень», — пишет Алекс Шведен.

Но далеко не все телезрители настолько категоричны. Вот, например, Евгений из Киева пишет: «Если в доме есть быстрый интернет и более менее современный телевизор, то смотреть любой в мире телеканал бесплатно не составляет проблемы. Сегодня сам попробовал скачать в инете плейлист телеканалов и на телевизоре без проблем смотрел футбольный матч, который можно было посмотреть только на платных каналах „Футбол“. А iptv и скачанный из инета плейлист делают просмотр чего угодно бесплатным. Платишь только за инет».

«Viasat фактически принадлежит депутату от „Слуги народа“ Александру Ткаченко. Владельцем Xtra TV является Ринат Ахметов»

А теперь мы попробуем во всем разобраться. Итак, с 28 января через спутник телезрители бесплатно не смогут смотреть 23 телеканала, которые принадлежат четырем медиахолдингам: StarLightMedia (это СТБ, ICTV, «Новый канал», М1, М2, «Оце»), 1+1 media («1+1», «2+2», «ТЕТ», «Плюс Плюс», УНИАН ТВ, «Бигуди»), Inter Media Group («Интер», НТН, К1, К2, «Мега», «Пиксель», Zoom, «Enter-фильм») и Медиагруппе «Украина» (каналы «Украина», НЛО TV и «Индиго TV»).

В принципе, еще почти 40 телеканалов через спутник можно будет принимать по-прежнему бесплатно. Это, например, «UA: Перший», каналы «Рада» и «Культура», региональные каналы, а также информационные: «Прямой», «5 канал», «Еспресо ТВ», NewsOne, «112 канал» и ZIK. Пока еще не кодируются российские телеканалы. Но это временно. В России уже подготовлен законопроект, в результате которого там тоже закодируют некоторые свои телеканалы. Но это случится не ранее осени 2020 года.

Далее мы ответим на самые распространенные вопросы наших читателей.

Для чего Украина кодирует свои телеканалы?

Это требование Евросоюза. Через спутник в Европу могут бесплатно транслироваться украинские телеканалы. А это нарушение норм и законов ЕС. Там спутниковые каналы доступны только в составе специальных пакетов — с установкой тарелки включительно. Бесплатные — лишь государственные, региональные или общественные телеканалы.

Как оформить подписку на спутниковое телевидение, чтобы продолжать смотреть ТВ, как и раньше? И сколько это будет стоить?

Тут действительно придется раскошелиться. В Украине пока всего лишь два официальных провайдера спутникового телевидения. Это Xtra TV и Viasat. Для того чтобы оформить подписку на просмотр спутниковых телеканалов, следует обратиться в их call-центры. Но еще до этого нужно будет купить новый тюнер, который поддерживает кодировку Verimatrix. Узнать нужный тюнер вы сможете по маркировке «УТБ», а приобрести в розничных сетях электроники и бытовой техники, интернет-магазинах, у мастеров по подключению спутникового оборудования, а также у операторов спутникового телевидения Viasat или XtraTV. Стоимость такого устройства от 1099 гривен.

Установить и настроить тюнер можно самостоятельно или в телефонном режиме воспользоваться поддержкой оператора call-центра провайдера спутникового телевидения (Viasat или XtraTV). Еще один вариант — вызвать мастера для настройки на дом.

Оба провайдера спутникового телевидения предлагают свои специальные пакеты, в которые будет входить разное количество телеканалов. Их стоимость сейчас составляет от 39 до 249 гривен. Но медиаэксперты уверены, что эти цены являются акционными и в любой момент могут измениться в большую сторону.

Почему именно Xtra TV и Viasat? Кто является их владельцами?

В 2016 году Viasat купил бизнесмен Игорь Коломойский. Однако сейчас эта компания фактически принадлежит депутату от «Слуги народа» Александру Ткаченко. Владельцем Xtra TV является Ринат Ахметов.

Какова альтернатива спутниковому телевидению, чтобы продолжать смотреть любимые телеканалы бесплатно?

Т2 кодироваться не будет, поэтому можно подключиться к цифровому эфирному ТВ. Но это только если у вас в регионе есть покрытие. Через Т2 в Киеве и области можно смотреть 52 украинских телеканала, а в некоторых регионах Украины — не более 32. Но все те каналы, которые будут закодированы в спутнике, останутся в свободном доступе в цифровом эфирном ТВ.

Для того чтобы принимать цифровой эфирный сигнал, нужно поменять вашу антенну. Та, которая принимала раньше аналоговый сигнал, цифровой почти не ловит. В интернет-магазинах или на радиорынке стоимость такой антенны — от 250 гривен. Наиболее популярные антенны для приема цифрового эфирного ТВ называются «Волна» и «Ворона». Кроме того, потребуется специальный ресивер. Его стоимость — от 350 до 3000 тысяч гривен. Но необходимо помнить: чем дешевле ресивер, тем больше вероятность, что он может быстро выйти из строя. Например, от перепада напряжения в электросети либо от удара.

Хорошо, если у вас современный телевизор. Их сейчас уже делают со встроенным тюнером, который позволяет получать цифровой сигнал. Но обязательно прочитайте в паспорте телеприемника, есть ли у него встроенное Т2.

Кстати, если смотреть и Т2, и оставшиеся в свободном доступе спутниковые каналы на одном телевизоре, можно приобрести специальный комбинированный ресивер: спутник + эфир. Каналы медиагрупп можно принимать из эфира, остальные каналы, как и прежде, — со спутника. Такой ресивер стоит в интернет-магазинах от 1600 до 2700 гривен.

«Взломать кодировку спутникового ТВ невозможно»

Какие есть еще варианты, чтобы продолжать смотреть ТВ после кодировки?

Некоторые интернет-провайдеры предлагают интернет-телевидение в формате IPTV — интернет + телевидение. Чтобы смотреть ТВ по телевизору, нужна функция Smart-TV или приставка. Стоимость такой приставки — от 500 до 3 тысяч гривен.

А если все-таки оставаться со своей спутниковой тарелкой, то можно ли взломать кодировку спутниковых каналов?

«Прошить» ваш старый тюнер новым программным обеспечением невозможно. После кодирования спутникового сигнала «пиратская» технология «кардшаринг» работать не будет. Поэтому нужно покупать новый тюнер. Система Biss больше не востребована и подобрать ключи не получится, так как Verimatrix сразу заложена в новом приборе.

Нужно ли менять спутниковую тарелку, чтобы смотреть закодированные сигналы?

Нет, если у вас уже установлена спутниковая антенна, менять ее не надо.

Новый тюнер обязательно покупать или можно взять в аренду?

Вы можете взять тюнер в аренду у оператора спутникового телевидения Viasat или XtraTV. Если вы являетесь абонентом спутникового ТВ, но не пользуетесь услугами одного из этих двух провайдеров, это означает, что вам предоставляет услугу провайдер-пират и после кодирования вы не сможете смотреть каналы отечественных медиагрупп.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что советник секретаря СНБО Сергей Сивохо раскритиковал украинское телевидение за то, что жители временно оккупированных территорий не имеют возможности регулярно смотреть украинские телеканалы.



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