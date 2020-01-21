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Отставленный Медведев отписался от аккаунта правительства России и в Instagram больше не появляется
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев, которого на днях назначили заместителем председателя Совбеза, отписался от официального аккаунта правительства РФ в Instagram.
«Открытые медиа» сообщают, что аккаунт правительства РФ — единственная страница, на которую Медведев подписался за все время, хотя он зарегистрировался в соцсети еще 18 мая 2012 года. Это произошло практически сразу после того, как Дмитрий Медведев возглавил правительство. Но теперь подписка отменена.
Причем сам government_rf сохраняет подписку на аккаунт бывшего премьера. Как известно, 15 января 2020 года Медведев объявил о том, что правительство уходит в отставку. Как ни странно, число его подписчиков даже выросло — на 311 человек.
Как сообщалось ранее, в РФ назвали причину ухода в отставку Медведева.
Фото: РИА «Новости»
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