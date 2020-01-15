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Медведев объявил об отставке правительства России после послания Путина
После сегодняшнего послания Владимира Путина Федеральному собранию, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку, сообщает Телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
Глава российского государства поблагодарил членов правительства за совместную работу, хотя не все у них получилось. Он также заявил, что в ближайшее время встретится с каждым из министров, подавших в отставку.
Российские государственные агентства пишут, что президент РФ Владимир Путин попросил правительство исполнять обязанности в полном объеме до формирования нового кабинета.
Кроме того, сообщается, что Путин намерен ввести должность заместителя главы Совбеза и планирует назначить на эту должность Дмитрия Медведева. На новом посту бывшему премьеру предстоит заняться вопросами обороноспособности и безопасности.
По информации СМИ, Медведев считает правильным подать в отставку правительству на фоне оглашенных Путиным предложений об изменении конституции РФ.
«В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку», — цитируют издания слова премьера.
Как сообщали «ФАКТЫ», президент России Владимир Путин задумал провести масштабную реформу власти в стране.
Напомним, ранее активно обсуждалась идея поглощения Россией Беларуси и перспективы Путина как президента Союзного государства.
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